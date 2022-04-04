В Ленобласти коронавирусом заразились еще 173 человека

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 173 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 182 252 случая ковида. При этом выздоровели 174 602 пациента, в том числе 32 за последние сутки. Кроме того, стало известно о двух летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 444.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус выявили еще у 722 человек. Третье место у Москвы — 698 новых ковид-пациентов.

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