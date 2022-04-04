В Петербурге выявлено 18 новых смертей от коронавируса

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 18 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город на Неве обогнала Москва, где выявлено 20 летальных исходов за сутки. Третье место у Красноярского края — 12 смертей. В Ленинградской области умерли еще два пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 130. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 369 995 человек, в том числе 287 за вчерашний день.

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