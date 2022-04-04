В Петербурге выявлено 18 новых смертей от коронавируса

В Петербурге выявлено 18 новых смертей от коронавируса
Новые смерти от коронавируса подтвердили в городе. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 18 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город на Неве обогнала Москва, где выявлено 20 летальных исходов за сутки. Третье место у Красноярского края — 12 смертей. В Ленинградской области умерли еще два пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 130. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 369 995 человек, в том числе 287 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Китае нашли новый вариант штамма «Омикрон».

новости СПб оперштаб пандемия смерти от коронавируса статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
На Невском неизвестный вонзил нож в живот мужчине
Конфликт покупателей в «Магните» в Колпино закончился стрельбой
Картины, задержанные на границе с Финляндией, — не из коллекции Морозовых
Дрозденко: расходы на питание в школах Ленобласти увеличили на 15%
В России обнаружили 15,3 тысячи новых случаев COVID-19
В Петербурге выявлено 18 новых смертей от коронавируса
В Ленобласти коронавирусом заразились еще 173 человека
Петербург стал первым по числу новых случаев COVID: 759 зараженных за сутки