В России обнаружили 15,3 тысячи новых случаев COVID-19

В России обнаружили 15,3 тысячи новых случаев COVID-19
В России подтвердили новые случаи ковида. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 15 291 человека.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 17 912 157.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 287 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 369 995 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 32 850 человек. Общее количество выздоровлений достигло 16 997 877.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус выявили еще у 722 человек. Третье место у Москвы — 698 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Китае нашли новый вариант штамма «Омикрон».

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