Петербуржцы стоят в 6-балльных пробках утром 4 апреля

Петербуржцы стоят в 6-балльных пробках утром 4 апреля
Пробки составили 6 баллов. Фото: "Яндекс.Карты"

Петербургские дороги утром 4 апреля сковали шестибалльные пробки. Горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 10 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 4 баллов, после чего останется неизменной как минимум до 15 часов.

Крупные пробки наблюдаются на Народной улице и Дальневосточном проспекте, а также на проспекте Большевиков. Стоит Софийская улица в сторону центра города и Московское шоссе на перекрестке с Дунайским проспектом.

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на площади Восстания, Садовой улице, Невском проспекте, Дворцовой набережной, набережной Обводного канала.

Бордовым выделены участки Петергофского шоссе, Ленинского проспекта, проспекта Энергетиков. Небольшой транспортный коллапс образовался на Красногвардейской площади.

На севере Петербурга проблемы со свободным проездом есть на проспекте Маршала Блюхера, Полюстровском и Пискаревском проспектах, Светлановской площади, проспекте Энгельса, Гражданском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что при ночном пожаре на Коллонтай обгорели четыре иномарки.

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