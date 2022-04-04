Дрозденко: расходы на питание в школах Ленобласти увеличили на 15%

Дрозденко: расходы на питание в школах Ленобласти увеличили на 15%
Александр Дрозденко сообщил об увеличении расходов на бесплатное питание в школах и детсадах. Фото: Администрация Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в апреле регион увеличил расходы на питание детей в соцучреждениях.

Как пишет Online47, в первые дни апреля количество денег, которое выделяется на бесплатное питание в школах, детских садах и других соцучреждениях Ленобласти, увеличено на 15%.

По словам областного губернатора, увеличение расходов на питание позволит обеспечить школьников и воспитанников детсадов качественными завтраками и обедами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Александр Дрозденко предупредил об увольнении бездействующих глав комитетов. Чиновников могут освободить от должности, если они не ускорят работу по объявлению конкурсных процедур и заключению контрактов.

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