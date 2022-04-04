Что такое КАСКО и для чего оно необходимо автовладельцу?

Количество автомобилей становится больше и соответственно увеличивается число дорожно-транспортных происшествий. По этой причине многие владельцы машин выбирают КАСКО страхование для покрытия ущерба. Для этого достаточно зайти на сайт банка и рассчитать стоимость полиса. КАСКО оформляется на добровольной основе, но имеет существенные преимущества над другими видами страхования.

ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

При покупке машины водитель в обязательном порядке должен застраховать транспортное средство. Полис ОСАГО необходим в случае, если водитель виновен в дорожно-транспортном происшествии. При этом денежную компенсацию за нанесенный ущерб получит пострадавшая сторона. Полис освобождает водителя от оплаты ремонта автомобиля. Вместе с тем он не покрывает страховые риски в случае поломки собственной машины. При отсутствии полиса ОСАГО на владельца автомобиля налагается штраф. Условия страхования и стоимость полиса регулируются государством. В отличие от ОСАГО, полис КАСКО покрывает ущерб владельцу автомобиля, даже если авария произошла по его вине.

ПОЛИС КАСКО ВОЗМЕЩАЕТ УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ МАШИНЕ ПРИ:

● Стихийных бедствиях.

● Аварийных ситуациях.

● Возникновении пожара.

● Разбойного нападения.

● Кражи автомобиля.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОФОРМЛЕНИЯ КАСКО

При оформлении КАСКО стоимость страхового полиса рассчитывается для каждого клиента индивидуально. Цена полиса зависит от возраста водителя. Если он будет младше 21 года или старше 65 лет, то стоимость КАСКО будет выше. Также учитывается год выпуска и износ автомобиля. На стоимость полиса также влияет водительский стаж, проживание в черте города или сельской местности. Если клиент оформит франшизу, то полис обойдется ему значительно дешевле. При оформлении КАСКО можно подключить дополнительные опции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ СТРАХОВАНИЯ:

● Предоставление эвакуатора.

● Оказание технической помощи.

● Вызов аварийного комиссара.

● Оказание консультаций при авариях.

КАК ОФОРМИТЬ СТРАХОВОЙ ПОЛИС?

Для оформления страхового полиса следует зайти на сайт банка. В появившуюся электронную форму необходимо ввести сведения об автомобиле, регионе использования. Затем следует указать достоверные данные страхователя. После этого нужно загрузить копии документов на машину, паспорт и водительские права. Затем следует оплатить страховой полис на выбранный срок и получить КАСКО на электронную почту.

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