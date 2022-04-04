Пенсия по инвалидности в РФ будет назначаться автоматически

Пенсии по инвалидности будут назначаться без подачи заявления. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Пенсии по инвалидности будут назначаться без подачи заявления. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что пенсия по инвалидности будет назначаться гражданам в беззаявительном порядке.

Премьер-министр заявил на встрече с фракцией «Единой России», что для получения пенсии по инвалидности россиянам больше не понадобиться тратить время на подачу заявлений, она будет назначаться автоматически. Выплаты будут начисляться сразу после оформления инвалидности.

Мишустин также сообщил, что так называемые сельские надбавки к пенсии по старости и инвалидности при переезде граждан в город будут сохраняться. Вопрос об этом решен.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России хотят отменить единый возраст выхода на пенсию.