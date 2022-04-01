В России хотят отменить единый возраст выхода на пенсию

В России хотят отменить единый возраст выхода на пенсию
Омбудсмен предлагает отказаться от единого пенсионного возраста. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Пенсионную систему в России надо усовершенствовать, считает финансовый омбудсмен Юрий Воронин. По его мнению, надо ввести индивидуальный возраст выхода на пенсию, а также пересчитать формулу начисления пенсий.

Как передает РБК, главный финансовый уполномоченный, заведующий Центром правового обеспечения социально-экономических реформ Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Юрий Воронин считает, что нынешняя система обязательного пенсионного страхования (ОПС) не совсем отвечает существующим реалиям рынка труда и демографической обстановки.

Омбудсмен предлагает отказаться от единого пенсионного возраста и сделать формулу максимально прозрачной.

В частности, он предлагает найти дополнительные источники финансирования пенсионной системы, перейти на стажево-заработковую формулу, индексировать пенсии по росту доходов, вернуться к индивидуальному пенсионному возрасту.

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