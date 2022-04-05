Луна красиво «упала» на «Лахта Центр»

В ночь на 4 апреля петербуржцам удалось заснять, как лунный серп «упал» на «Лахта Центр». Фотографии и видео красивого лунного заката появились в сети.

Как сообщает телеграм-канал «Астро Фото Болото», на видео луна закатилась за небоскреб «Лахта Центра» высотой 462 метра.

Напомним, в конце апреля, 22-23 числа, петербуржцы смогут увидеть метеорный поток Лириды. Метеоры, которые будут входить в атмосферу со скоростью 43 км/сек, будут видны по всему небосводу. Пиковое число метеоров составит около 20-ти в час.

Ранее, в ноябре, петербуржцы могли наблюдать метеорный поток Леонид. Звезды «падали» по 15 «штук» в час.

Самый «звездопадный» ноябрьский звездопад был в 1966 году — тогда каждый час падали до 150 тыс. метеоров.