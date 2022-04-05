Банк «Траст» решил продать крупный земельный участок в Парголово

На земельном участке, который собираются продавать, можно построить 317 тыс. кв. метров жилья. Фото: pixabay

На земельном участке, который собираются продавать, можно построить 317 тыс. кв. метров жилья. Фото: pixabay

Банк «Траст» выставил на торги 53 гектара земли в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга. Как сообщает Российский аукционный дом, предмет аукциона — требования банка «Траст» к Odelburg Estates Limited, обеспеченные залогом в виде земельного участка под жилую застройку. Земля находится на балансе ООО «Мегапром».

Начальная стоимость лота — 3 млрд руб. Аукцион пройдет 6 мая.

На земельном участке, который собираются продавать, можно построить 317 тыс. кв. метров жилья.

Ранее Gazeta.SPb писала, что власти Петербурга одобрили строительство бассейна вместо инновационного центра в Ольгино. В центре IT-индустрии планировалось создать полигон для проверки на прочность информационных систем. Кроме того, там могли бы проводить исследования, связанные с искусственным интеллектом.