Пользователи перестали переходить на Windows 11 с более старых версий

Новая операционная система Microsoft Windows 11 стала распространяться медленнее. Как пишет TechRadar, согласно данным сервиса AdDuplex, пока что Windows 11 в марте установили только 20% клиентов Microsoft.

Версию Windows 11 для разработчиков установили лишь 0,6% пользователей.

При этом самой популярной ОС от американской компании остается Windows 10 N21U, вышедшая в ноябре прошлого года — ее доля составляет 28,5%. На втором месте по популярности — выпущенная в марте 2021 года Windows 10 M21U (ее доля составляет 26,5%). Остальные 25% — это разные старые сборки операционной системы.

По мнению специалистов, замедление распространения Windows 11 может быть связано с ограничениями, которые накладывает установка ОС.

Кроме того, компания Microsoft заблокировала выпуск обновления Windows 11 для пользователей Internet Explorer. В компании сообщили, что произошла ошибка, и пообещали разобраться.