На 80% вырос спрос на земельные участки под Петербургом

Спрос на земельные участки в коттеджных поседках под Петербургом вырос в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 80%. Об этом сообщили в группе компаний «Максимум лайф девелопмент».

При этом большинство сделок прооходило без привлечения кредитных средств. Как считает гендиректор компании Игорь Карцев, это может быть связано с антироссийскими санкциями и закрытием границ. Петербуржцы осознали, что такие влолжения могут стать очень выгодными. К тому же на загородном рынке за последний месяц не было быстрого и высокого роста цен.

По мнению Карцева, к лету ситуация на рынке загородной недвижимости может измениться и цены вырасти.

Новый пакет санкций, который будет обнародован в среду, включит в себя запрет на новые инвестиции в Россию. Будут расширены санкции против финансовых институтов и госпредприятий, чиновников и членов их семей.