Петербургским дачникам дадут полмиллиарда на дороги и свет

На развитие инженерной инфраструктуры садоводств из бюджета Петербурга выделено 448 млн рублей. Часть этих средств пойдет на электричество, водоснабжение, строительство и ремонт дорог. Компенсация за счет бюджетных средств составит до 50%.

Как передает Peterburg2 со ссылкой на главу городского управления по развитию садоводства и огородничества Андрея Ляха, также реализуется программа по созданию в садоводствах медицинских амбулаторий.

Всего на территории города и Ленобласти располагается около 3,5 тыс. действующих садоводств — это более 700 тыс. участков, где трудятся 2,5 млн садоводов.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что спрос на покупку земельных участков в коттеджных поседках под Петербургом вырос в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 80%. При этом большинство сделок прооходило без привлечения кредитов.