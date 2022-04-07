«Лукойл»: заводы могут остановиться из-за избытка нефтепродуктов

Экспорт российского мазута в марте упал в полтора раза по сравнению с февралем. Фото: Pixabay

Экспорт российского мазута в марте упал в полтора раза по сравнению с февралем. Фото: Pixabay

Нефтеперерабатывающие заводы могут остановиться. Это может быть связано с нехваткой мощностей для хранения мазута и проблемами с отгрузкой топлива.

Как пишет «Коммерсант», о таких рисках предупредил второй по величине российский нефтепереработчик «Лукойл», который хочет перенаправить избыток мазута на ТЭЦ.

В письме совладельца компании Вагита Алекперова к вице-премьеру Александру Новаку «Лукойл» просит пока отменить штрафы за негативное воздействие на экологию. Таких же «Лукойл» просит и для сжигания попутного нефтяного газа.

Экспорт российского мазута в марте упал в полтора раза по сравнению с февралем. По данным экспертов, снизить выпуск мазута без общего сокращения загрузки НПЗ невозможно.

По данным «Коммерсанта», власти будут вынуждены выбирать между кратным снижением платы за выбросы и потенциальным дефицитом бензина на внутреннем рынке.