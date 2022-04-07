КГИОПу начал мешать исторический центр Петербурга?

КГИОПу начал мешать исторический центр Петербурга?
Квартира в доме на Каменноостровском проспекте 1905 года постройки. Фото: Gazeta.spb.ru

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга решил изменить подход к защите исторических зданий. На заседании Градсовета заместителя главы КГИОП заявил, что нынешняя редакция закона о границах зон охраны Петербурга устарела, ведь она обязывает считать историческими все здания, построенные до 1917 года вне зависимости от их архитектурной ценности.

Поводом для такого заявления стал проект гостиницы на Уральской ул. На Градсовете заявили, что одноэтажное здание начала 20 века усложняет проект и его можно было бы убрать.

По словам Михайлова, раньше вопрос охраны исторических зданий игра позитивную роль, но теперь вот последствия уже негативные — отдельные новые проекты страдают. Замглавы КГИОП отметил, что комитет хочет уйти от определения историчности и ввести категорию ценной средовой застройки, сообщает Neva.Today.

Михайлов осознает, «какой скандал поднимется», и просит о поддержке профессионального сообщества.

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