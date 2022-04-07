Петербургские зэки взяли курс на импортозамещение

Заключенные Петербурга и Ленобласти могут принести большую пользу государству в нынешней ситуации, производя товары, которые вполне могут «импортозаместить» продукцию покинувших Россию компаний.

Местные зэки, как пишет Neva.Today, занимаются дерево- и металлообработкой, сельским хозяйством, шьют, делают сувениры и продукты питания.

Среди их изделий очень много функциональных вещей — детские кроватки, шкафы, мебель для офисных работников, спецобмундирование для силовиков, халаты для врачей и полотенца.

Обитатели колонии-поселения №1 производят молоко, а исправительной колонии №3 — макароны.

Шахматы, нарды, шкатулки — это уже более дорогое удовольствие от именитых мастеров. А в исправительной колонии №6, где наказание отбывает расчленивший возлюбленную историк Олег Соколов, делают машинки для чистки обуви.