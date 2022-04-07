В комитете по транспорту рассказали о поддержке отрасли в условиях санкций

Ситуацию в транспортной отрасли в условиях антироссийских санкций обсудили на заседании Координационной группы в Комитете по транспорту Петербурга. Глава комитета Кирилл Поляков поделился новым мерами поддержки отрасли.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», по словам Полякова, город активно поддерживает исполнителей по контрактам на перевозку пассажиров в рамках НМТО, пострадавших из-за роста ставок по лизингу на подвижной состав, цен на комплектующие и так далее.

Кроме того, в Министерство транспорта направлены предложения по крупным транспортным узлам. Так, предлагается организовать прямые грузовые контейнерные линии в обход портов Европейского союза, расширить международные авиаперевозки с открытыми для авиасообщения странами, сократить требования к обеспечению транспортной безопасности морских терминалов.

Решено создать рабочую группу по направлению «Транспорт». Ее возглавит вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

Напомним, 1 апреля в Петербурге началась транспортная реформа.