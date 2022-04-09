Захарова предупредила о возможной блокировке YouTube

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян готовиться к возможной блокировке видеохостинга YouTube.

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее 9 апреля компания Google заблокировала аккаунт телеканала «Дума ТВ» на YouTube. На канале насчитывалось 145 тысяч подписчиков, а число просмотров превышало 100 млн. Об этом сообщалось в Telegram-канале «ВидеоДума».

Блокировку канала прокомментировал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он заявил, что «YouTube уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт рассказал, может Google ли уйти из России в случае блокировки YouTube.