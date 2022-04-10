В Госдуме предлагают приостановить поставку газа в ЕС

В Госдуме предлагают приостановить поставку газа в ЕС
Европейский Союз совершил роковую ошибку, считает депутат. Фото: unsplash

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил приостановить поставку российского газа Европе — до тех пор, «пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема».

Как заявил он РИА Новости, ЕС продолжает неуважительную и унизительную политику в отношении России. Прекращение поставки странам Евросоюза газа из России могло бы стать ответом на такие действия.

Как считает Шеремет, Европейский Союз совершил роковую ошибку, взяв себе в лучшие союзники США.

Напомним, недавно Запад ввел пятый пакет санкций в отношении России.

Отметим, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно влияет на рынок. Как он заявил, без поставок российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемыми.

Госдума Михаил Шеремет поставки газа


 

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