Россияне взялись за изучение китайского

В два раза больше россиян (с 5% до 11%) за последний год начали изучать китайский язык. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного аналитиками сервиса SuperJob.

Большинство граждан России (54%) учат английский. В основном его выбирают молодые люди до 34 лет (67%). Из них 56% — мужчины, 52% — женщины.

Китайский язык привлекает россиян старше 45 лет (14%), а 10% людей в возрасте от 35 до 45 лет выбрали его как перспективное направление для бизнеса.

По мнению 53% опрошенных родителей, детям надо учить английский язык, а 28% — китайский.

Всего 2% респондентов назвали перспективным немецкий язык, по 1% — французский, японский и арабский языки.

Около 19% опрошенных сообщили, что им для работы не нужен иностранный язык.

В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан.