Россияне взялись за изучение китайского

Россияне взялись за изучение китайского
Китайский "Сад Дружбы". Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В два раза больше россиян (с 5% до 11%) за последний год начали изучать китайский язык. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного аналитиками сервиса SuperJob.

Большинство граждан России (54%) учат английский. В основном его выбирают молодые люди до 34 лет (67%). Из них 56% — мужчины, 52% — женщины.

Китайский язык привлекает россиян старше 45 лет (14%), а 10% людей в возрасте от 35 до 45 лет выбрали его как перспективное направление для бизнеса.

По мнению 53% опрошенных родителей, детям надо учить английский язык, а 28% — китайский.

Всего 2% респондентов назвали перспективным немецкий язык, по 1% — французский, японский и арабский языки.

Около 19% опрошенных сообщили, что им для работы не нужен иностранный язык.

В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан.

изучение языков иностранный язык китайский язык опрос


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Резервный фонд правительства РФ пополнят почти на 300 млрд рублей из ...
Россияне устремились на отдых в Узбекистан
Диетолог: вода с лимоном защитит от болезней
Россияне взялись за изучение китайского
Петербург получил 313 млн на обучение работников промпредприятий
Производство духов в России вырастет в три раза
Латвия развернула на границе более 150 российских и белорусских фур
На КАД перекрыли полосу движения между развязками с пр. Энгельса и ...