Диетолог: вода с лимоном защитит от болезней

Вода с лимоном — это лекарство от всех болезней, считает диетолог Лорен О’Коннор. По ее словам, такая вода способствует похудению, придает человеку бодрости.

Воду с лимоном легко приготовить, ее приятно пить, сообщает сайт Eat This, Not That.

У лимонного сока низкий показатель pH, он считается кислотным, но в организме человека превращается в ощелачивающий напиток. Такой напиток хорошо влияет на организм, защищает его от болезней, укрепляет иммунитет.

Кроме того, вода с лимоном снижает возможность появления камней в почках, защищает от обезвоживания.

Также этот напиток поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Ранее врач-диетолог из США Джонатан Вальдез рассказал, как можно похудеть при помощи напитков. Так, чтобы похудеть, надо пить как можно больше жидкости, но не напитки из магазинов, в которые добавлено много сахара.

Он посоветовал выбирать низкокалорийные напитки и подслащивать их клубникой.