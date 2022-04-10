В ночь на 11 апреля в Петербурге разведут один мост

В эту же ночь Дворцовый мост будет разводиться по графику. Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

В эту же ночь Дворцовый мост будет разводиться по графику. Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

В ночь на 11 апреля в Петербурге разведут Дворцовый мост. Как сообщили в пресс-службе «Мостотреста», разводка моста пройдет по обычному графику. Мост будут разводить два раза – с 1:10 до 2:50 ночи и с 3:10 до 4:55.

До этого в Петербурге провели технические разводки мостов. С 10 марта мосты разводились около 50 раз. Судя по результатам проверок, все мосты находятся в рабочем состоянии.

Сезон навигации в Петербурге начался 10 апреля. График разводки мостов в 2022 году будет без изменений. Два раза в ночь будут раскрываться пролеты Дворового, Володарского и Тучкова мостов. Остальные по заявкам за двое суток.