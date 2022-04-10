Путин и Лукашенко встретятся на космодроме Восточный

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 12 апреля встрется на космодроме Восточный и проведут там переговоры.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по итогам встречи лидеры России и Белоруссии дадут совместную пресс-конференцию.

Напомним, ранее Владимир Путин призвал «рачительнее относиться» к экспорту продовольствия в недружественные страны на фоне глобального дефицита.

Он отметил, что необходимо тщательно изучать параметры такого экспорта. По словам Путина, выросший объем производства может обеспечить цены на продукты в России ниже, чем на мировом рынке.

По итогам 2020 года Россия продала за границу больше продуктов питания и сельхозпродукции, чем закупила. Сейчас поставки идут в 160 стран мира.