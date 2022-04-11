Петербуржцы застряли в 7-балльных пробках утром 11 апреля

Петербургские дороги утром 11 апреля сковали семибалльные пробки. Горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 10 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 4 баллов, после чего останется неизменной как минимум до 14 часов.

Самая длинная пробка наблюдается на внешнем кольце КАД перед развязкой с проспектом Энгельса. Затор растянулся до муринской развязки.

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на площади Восстания, Садовой улице, Дворцовой набережной, на Разъезжей улице. Кроме того, водители толкаются у метро «Петроградская», на набережной Макарова и Малом проспекте В.О.

Стоит Витебский проспект, Московский проспект, Московское шоссе. Бордовым выделены участки проспекта Стачек, проспекта Маршала Жукова, Ленинского проспекта, Софийской улицы.

На севере Петербурга проблемы со свободным проездом есть у метро «Черная речка», на Приморском проспекте, проспекте Энгельса, Гражданском проспекте, Пискаревском проспекте, Свердловской набережной.

В Невском районе пробки собрались на Народной улице, проспекте Большевиков, Октябрьской набережной и Дальневосточном проспекте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Пулково в понедельник отменили 12 рейсов.