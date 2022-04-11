Картины, задержанные в Финляндии, вернулись в Петербург

Культурные ценности вернули в музеи Петербурга и Гатчины. Фото: Санкт-Петербургская таможня

Культурные ценности вернули в музеи Петербурга и Гатчины. Фото: Санкт-Петербургская таможня

В музеи Петербурга и Ленобласти доставили культурные ценности, которые были задержаны на финской границе для таможенной проверки.

Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни, на Василеостровском таможенном посту завершили операции по экспонатам, вернувшимся в Россию с выставки в Италии.

Речь идет об экспонатах, принадлежащих Государственному Эрмитажу и музеям-заповедникам «Гатчина», «Павловск» и «Царское Село».

В таможне уточнили, что после проведения таможенного контроля картины и другие культурные ценности были доставлены в музеи Петербурга и Гатчины — места их постоянного хранения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что музейные экспонаты, задержанные на финской границе для таможенной проверки, пересекли границу России.