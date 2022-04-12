Петербуржцы стоят в 6-балльных пробках утром 12 апреля

Петербуржцы стоят в 6-балльных пробках утром 12 апреля
Пробки составили 6 баллов. Фото: "Яндекс.Пробки"

Петербургские дороги утром 12 апреля сковали шестибалльные пробки. Горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 10 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 4 баллов, после чего останется неизменной как минимум до 14 часов.

Самая крупная пробка сегодня собралась на внешнем кольце КАД перед муринской развязкой. Затор растянулся до пересечения с Рябовским шоссе.

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на площади Восстания, Садовой улице, набережной Обводного канала, Большеохтинском мосту, Литейном мосту.

Бордовым выделены участки Кубинской улицы, Московского проспекта, Софийской улицы, Дачного проспекта, проспекта Стачек. Также пробки собрались на Дальневосточном проспекте, Октябрьской набережной, Российском проспекте.

На севере Петербурга проблемы со свободным проездом есть на Пискаревском проспекте, у метро «Черная речка», Светлановской площади, проспекте Энгельса, Шафировском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение на КАД между развязками с ЗСД и Таллинским ограничат.

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