Путин: Россия возобновит лунную программу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена возобновить лунную программу и запустить роботизированный аппарат «Луна-25».

Глава государства заявил об этом 12 апреля во время рабочего визита на космодром «Восточный».

Он пообещал возобновить лунную программу. С космодрома «Восточный» будет запущен автоматический аппарат космического роботизированного комплекса «Луна-25».

Путин также отметил, что РФ продолжит выполнять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на внешнее давление.

«Поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам не только колоссальный технологический задел, но и те ценности, на которые мы равняемся и сегодня. Наказом нам служит стремление наших предков идти вперед», — заявил президент.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин и Лукашенко встретятся на космодроме Восточный.