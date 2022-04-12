«Главстрой Санкт-Петербург» стал лучшим по вводу жилья в Петербурге

&#171;Главстрой Санкт-Петербург&#187; стал лучшим по вводу жилья в Петербурге
"Главстрой Санкт-Петербург" также вошел в топ-10 городских застройщиков по качеству жилья. Фото: Главстрой Санкт-Петербург

Строительная компания «Главстрой Санкт-Петербург» возглавила рейтинг среди девелоперов по вводу жилья по итогам первого квартала 2022 года. Результаты представил Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ).

С января по март 2022 года застройщик сдал более 133 тысяч кв. метров жилья в квартале комфорт-класса комплекса «Северная долина» на севере города. Владельцев обрели уже более трех тысяч квартир, при этом большинство из них передаются с первого раза.

До конца года «Главстрой Санкт-Петербург» планирует сдать еще около 50 тысяч кв. метров жилья в «Северной долине» и более 140 тысяч кв. метров в экорайоне «Юнтолово». Всего в портфеле компании на разных этапах строительства 34 жилых дома, две поликлиники — взрослая и детская, а также детский сад в ЖК «Северная долина».

По данным ЕРЗ, «Главстрой Санкт-Петербург» также вошел в топ-10 городских застройщиков по качеству жилья, поднявшись на три пункта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские застройщики начали останавливать запуск новых проектов.

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