Сотрудница клининговой компании украла у пенсионерки ювелирки на 300 тысяч

В Петербурге полицейсие задержали сотрудницу клининговой компании, обворовавшую пенионерку.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 73-летняя пенсионерка обратилась в полицию 27 марта. Она рассказала, что сотрудники клининговой компании убирались у нее дома 25 марта, самой пенсионерки в квартире на пр. Славы не было. После их ухода она обнаружила пропажу ювелирных изделий на сумму 300 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 в УК РФ (кража).

11 апреля сотрудники угрозыска Фрунзенского района по подозрению в этом преступлении задержали 45-летнюю гражданку одного из среднеазиатских государств. Похищенное изъято.