Ле Пен заявила, что продолжает считать Крым российским

Ле Пен заявила, что продолжает считать Крым российским
Ле Пен пока не собирается в Киев. Фото: Pixabay

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен («Национальное объединение») заявила, что не жалеет о запрете посещать Украину и продолжает считать Крым российским.

Как заявила она в интервью телеканалу BFM, решение о статусе Крыма было принято на референдуме. «Я не собираюсь сейчас в Киев, но в случае моего избрания они, возможно, решат отменить запрет», — отметила Ле Пен.

По ее мнению, введенные ЕС в 2014 году санкции повредили не России, а французским фермерам.

Также она заявила, что не собирается приезжать в Россию до окончания конфликта на Украине.

Напомним, первый тур выборов президента Франции прошел 10 апреля. Во второй тур, который пройдет 24 апреля, вышли нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон (27,84%) и Ле Пен — 23,15%.

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