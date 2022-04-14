Курс евро впервые превысил 90 рублей с начала апреля

Курс евро на Мосбирже 14 апреля в ходе торгов превысил 90 рублей впервые с начала апреля. По данным на 10:26 мск курс евро составлял 90,64 рубля. Курс доллара тоже вырос более чем на три рубля и превысил 83 рубля. Все это происходит на фоне снижения российского фондового рынка. На открытии торгов индекс Мосбиржи снизился на 1,21% и составил 2497,85 пункта. РТС потерял 2,86%.

Лидируют американские депозитарные расписки рекрутингового сервиса HeadHunter (плюс 2,58%), расписки компании Global Trans (плюс 1,49%) и привилегированные акции «Транснефти» (плюс 0,44%). Первым в рейтинге падения на открытии торгов стали акции золотодобывающей компании Petropavlovsk (минус 5,95%), расписки X5 Group (минус 1,83%) и акции «Магнита» (минус 1,73%).