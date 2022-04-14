Анна Митянина: влияние на детей негатива из интернета надо минимизировать

Анна Митянина: влияние на детей негатива из интернета надо минимизировать
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина. Фото: gov.spb.ru

Детский омбудсмен Анна Митянина намерена выходить с законодательными инициативами на уровень парламента Петербурга о минимизации влияния на детей негативной информации в интернете.

Как собщает телеканал «Санкт-Петербург», на пресс-конференции Митянина заявила, что и ранее обращала внимание на то, как опасна подача информации некоторыми СМИ с детализацией и смакованием подробностей, «где в качестве страдающей стороны выступает ребенок».

Зачастую в погоне за рейтингами информационные сайты перегибают палку, отметили на пресс-конференции. Представители прокуратуры заявили, что будут жестко реагировать по каждому такому факту, ведь информация о гибели людей любых возрастов должна быть внимательно изучена и отфильтрована в соответствии с нормами закона.

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