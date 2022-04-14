Дрозденко: Ленобласть готова справиться с кризисом

Ленобласть готова справиться с кризисом, связанным с антироссийскими санкциями. Как передает ЛенТВ, об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, у 47 региона есть ресурсы и отрасли, которые могут стать локомотивами экономики в это время.

Дрозденко отметил, что сейчас экономическая ситуация в Ленобласти стабильна. Растут показатели сразу в нескольких отраслях экономики. Хотя некоторые сложности в дальнейшем ожидаются.

В настоящее время рост ВРП составляет 7%, индекса промышленного производства – 7,8%, сельского хозяйства – 4,5%, строительства – 8,1%, реальной заработной платы – 1%.

В то же время он сообщил, что «ближайший квартал и полугодие, конечно, такого оптимизма уже не внушают».

В регионе создан оперативный штаб, он изучается сценарии развития событий. И даже самый оптимистичный сценарий предполагает развитие проблем в ряде отраслей — логистике, машиностроении, электронном оборудовании, станкостроении.

При этом локомотивом роста областной экономики станут агропром, строительный рынок, дорожная сфера.