Setl Group завоевал главную награду на конкурсе «Доверие потребителя»

Setl Group стал триумфатором мероприятия и получил самую главную награду. Фото: Setl Group

Setl Group стал триумфатором мероприятия и получил самую главную награду. Фото: Setl Group

Setl Group завоевал главную награду на конкурсе «Доверие потребителя»

Строительная компания Setl Group получила главную награду престижного конкурса «Доверие потребителя».

За холдинг проголосовали покупатели жилья и члены профессионального жюри. По итогам конкурса Setl Group признан компанией с самым высоким доверием потребителей.

На церемонии награждения в кинотеатре «Аврора» победителям вручили дипломы и стеклянные статуэтки, символизирующие открытость и прозрачность ведения бизнеса.

Лидеров конкурса «Доверие потребителя» выбирают по итогам интернет-голосования среди потребителей, исследования «Тайный покупатель», а также на основе объездов экспертами жилых комплексов.

В этом году за награды на конкурсе состязались 149 участников. Setl Group стал триумфатором мероприятия и получил самую главную награду.

Setl Group является одним из лидеров строительной отрасли России и входит в перечень системообразующих организаций. Компании присвоен наивысший рейтинг Единого ресурса застройщиков за своевременную сдачу жилья.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Setl Group вошел в обновленный список системообразующих компаний страны.