Мужчина стрелял по собутыльнику на перекрестке Невского и Рубинштейна

В центре Петербурга полиция задержала мужчину, стрелявшего из пистолета в знакомого.

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, в ночь на 14 апреля к сотруднику ГИБДД на перекрестке Невского проспекта и улицы Рубинштейна подошел 39-летний мужчина. Он сообщил, что в него стреляли из неустановленного оружия.

Стрелка нашли через 15 минут на улице Рубинштейна, 4. По горячим следам задержали 42-летнего мужчину из Подмосковья. Как установила полиция, после распития алкоголя между мужчинами произошла ссора, в ходе которой задержанный выстрелил в оппонента из пистолета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали вымогателей, напавших на мигранта из-за 200 тысяч рублей.