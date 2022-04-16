После пожара в квартире на Маршала Жукова госпитализировали мужчину

При пожаре пострадал один человек. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

При пожаре пострадал один человек. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В ночном пожаре в квартире в Кировском районе пострадал мужчина.

По информации ГУ МЧС по Петербургу, квартирный пожар произошел минувшей ночью в доме №34/1 по проспекту Маршала Жукова. Жильцы вызвали экстренные службы в 0:54.

Возгорание по неизвестной причине началось в трехкомнатной квартире. Огонь успел распространиться по площади 35 кв. метров. К месту происшествия были направлены 10 пожарных и две единицы техники. Пожар потушили за 40 минут.

В результате пожара пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу. Данные о его состоянии уточняются.

Обстоятельства и причины пожара выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что скорая работает на месте массового ДТП на Садовой. Дорогу не поделили автомобили Jaguar, LADA Granta, Hyundai Elantra и Mercedes.