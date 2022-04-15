Скорая работает на месте массового ДТП на Садовой

В центре Петербурга произошла авария с участием четырех автомобилей. Обошлось без серьезных травм.

Все произошло около 11 часов утра на перекрестке Садовой улицы и набережной Крюкова канала. Дорогу не поделили автомобили Jaguar, LADA Granta, Hyundai Elantra и Mercedes. Последний от столкновения вылетел на тротуар, пишет «Фонтанка».

О тяжелых травмах у участников аварии в полицию не сообщалось. Но, судя по снимкам в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на месте происшествия работала бригада скорой помощи. Двоим мужчинам забинтовали головы, у одного из них также перевязана рука.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец разгромил молотком будку ДПС. Злоумышленника поймал участковый. Он нашел его спустя час у дома 37 по Большой Пороховской улице.