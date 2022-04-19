В Петербурге откроются 12 школ до конца года

На 2022 год в Петербурге запланировано открытие 12 школ, в которые смогут пойти 11 тысяч учеников.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, в городе продолжается строительство 12 школ, три из которых — детскими садами. Также в этом году появится 21 новый детский сад на 4,2 тысячи мест.

Новые школы и детсады откроются в Приморском, Пушкинском, Калининском, Красногвардейском, Колпинском, Выборгском, Фрунзенском, Московском, Невском, Адмиралтейском, Красносельском и Петроградском районах.

Также в этом году планируется провести реконструкцию в лицее №369.

По словам вице-губернатора Николая Линченко, город продолжает работать над устранением дисбаланса жилой и социальной застройки.

«В 2021 году в городе за счет инвесторов построено и введено 33 детских сада на 5 187 мест и 4 школы на 4325 мест, а за счет бюджета реконструировано и введено в эксплуатацию 5 детских садов на 965 мест и 6 школ на 3 458 мест. Мы существенно сократили дисбаланс между строительством жилья и социальных объектов в Петербурге», — отметил чиновник.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство двух линий метро в Петербурге продолжится в 2022 году.