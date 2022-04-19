На дорогах Петербурга вечером собрались 7-балльные пробки

Жители Петербурга вечер вторника в пробках. Загруженность на городских дорогах выросла до семи баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», после 20:00 пробки снизятся на три балла, а после 21:00 дорожная ситуация улучшится до двух баллов.

Самая длинная пробка сейчас наблюдается на внутреннем кольце КАД в районе Ржевки. Из-за дорожных работ и одного ДТП затор растянулся на пять километров.

По традиции стоит центр города. Красным отмечены участки на Невском проспекте, Садовой улице, набережной Обводного канала, Дворцовой набережной, Большом проспекте П.С., Каменноостровском проспекте, Чкаловском проспекте, Пироговской набережной.

Заторы также образовались на Дачном проспекте, проспекте Ветеранов, Петергофском шоссе, проспекте Обуховской Обороны, проспекте Большевиков, Индустриальном проспекте.

На севере города водители толкаются на Большом Сампсониевском проспекте, у метро «Черная речка», Пискаревском проспекте и проспекте Энгельса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на КАД стартовал сезон ремонта: в этом году заменят 73 километра асфальта.