На КАД стартовал сезон ремонта: в этом году заменят 73 километра асфальта

В Петербурге начались дорожно-ремонтные работы на КАД.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», за этот сезон дорожникам предстоит заменить асфальтобетонное покрытие на 11 участках общей протяженностью 73 километра и девять деформационных швов на мостах и путепроводах.

Работы по ликвидации колейности начинаются с 23 апреля. В этот день ремонт начнется на внутреннем кольце КАД в районе развязки с проспектом Культуры. Через три дня подрядчик перейдет к работам на внешнем кольце.

Также планируется обновить участки на внутреннем кольце между развязками с проспектом Энгельса и дорогой на Мурино, на внешнем кольце в районе Заневки. Кроме того, изношенное покрытие заменят на внутреннем и внешнем кольце от Ропшинского шоссе до дороги к порту Бронка. В начале мая приступят к работам на путепроводе над Таллинским шоссе. Летом будут обновлены еще порядка 100 тысяч кв. метров покрытия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сезон дорожного ремонта стартовал в Петербурге.