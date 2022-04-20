«Невский экспресс» снова будет курсировать между Москвой и Петербургом

Скоростной дневной поезд «Невский экспресс» возвращается в строй после капремонта. Он появится в расписании с 29 апреля.

Как говорится в сообщении РЖД, поезд №747/748 будет ежедневно, кроме 7 мая, ездит ьиз Петербурге в Москву и обратно (5:40 — 9:47 и 13:30 — 17:34).

О дальнейшем расписании будет известно позже. На первый рейс действует специальная цена.

Напомним, «Невский экспресс» перестал ездить по маршруту Москва — Петербург 27 августа прошлого года. В ходе капитального ремонта были заменены двери и окна, появились экологически чистые туалеты и так далее.