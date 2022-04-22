Новый детский сад появится в центре Петербурга в 2024 году

В Адмиралтейском районе построят новый детский сад, в который смогут пойти 260 малышей.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на Госстройнадзор, детсад планируют построить на территории жилого комплекса «Галактика», расположенном в Адмиралтейском районе. Рядом с будущим детсадом сейчас строится школа на 825 мест.

Площадь здания составит 6,5 тысячи квадратных метров. Внутри сделают бассейн с чашей 7 на 3 метра и теплыми полами.

Открыть детский сад планируют после завершения строительства в апреле 2024 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вместо гаражей на Морской набережной появятся новые детсады и школа. Сейчас на этой территории находится гаражный кооператив «Маяк». Срок аренды их истек, владельцы гаражей вывозят вещи. За металлические боксы они получат денежную компенсацию.