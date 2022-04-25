В Петербурге возбудили дело по факту взрыва в жилом доме на Товарищеском проспекте

В Петербурге возбудили дело по факту взрыва в жилом доме на Товарищеском проспекте
Предположительно, могла взорваться петарда. Фото: Pixabay

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту взрыва в жилом доме на Товарищеском проспекте и повреждения припаркованных рядом автомобилей. Дело возбуждено по ч.3 ст. 30, п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

По версии следствия, в ночь с 24 на 25 апреля около квартиры на восьмом этаже в одном из домов произошел хлопок, предположительно, петарды. В результате пострадали окна и двери в парадной. Повреждены также были припаркованные у дома атвомобили — на них упали остатки окон.

Были эвакуированы 40 человек, никто не пострадал.

Как передает 78.ру, окна от взрыва выбило на трех этажах, на восьмом этаже также повреждены двери лифта и появилась трещина в потолке.

Полицейские разыскивают подозрительного человека в балаклаве.

Жителей дома временно разместили в автобусе.

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