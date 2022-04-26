В Ленобласти в выходные нашли два артиллерийских снаряда и две гранаты времен ВОВ

В Ленинградской области за минувшие выходные нашли четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны. На местах обнаружения работали взрывотехники.
Как сообщает региональный главк Росгвардии, на горе Колокольня в Гостилицах был найден немецкий артиллерийский снаряд калибра 75 мм времен ВОВ.
Жители деревни Систо-Палкино нашли гранату РГД-33, которая находилась вблизи жилых домов.
В лесополосе рядом с поселком Сельцо была найдена ржавая граната Ф-1, а на дачном участке в поселке Вырица обнаружили ржавый 45-миллиметровый артиллерийский снаряд.
Все боеприпасы уничтожили на полигоне в Ленобласти.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подозреваемых во взрыве в жилом доме на Товарищеском нашли в Москве. Сотрудники уголовного розыска Главка выехали в столицу и задержали всех троих подозреваемых.