Овчарка насмерть загрызла 12-летнюю шахматистку в Сочи

Овчарка насмерть загрызла 12-летнюю шахматистку в Сочи
Девочку загрызла овчарка. Фото: Pixabay

В Сочи разбираются в обстоятельствах гибели девочки, на которую напала собака.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, девочка приехала в Сочи с родителями. Во время прогулки она заметила щенков, находящихся за забором на закрытой территории, и перелезла их покормить. В этот момент на ребенка набросилась овчарка, она загрызла девочку насмерть. Об этом пишет ТАСС.

Проверку по факту гибели школьницы проводит прокуратура Лазаревского района Сочи. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Также сообщается, что погибшей было 12 лет. Она приехала в Сочи из Саратовской области для участия в шахматном турнире.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что собаки покусали четырехлетнего ребенка под Гатчиной. Маленький мальчик один вышел из дома и убежал в поле, где на него напали собаки.

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