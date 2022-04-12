Собаки покусали четырехлетнего ребенка под Гатчиной

В Гатчинском районе Ленинградской области госпитализирован четырехлетний мальчик, покусанный собаками.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел в понедельник вечером в деревне Скворицы. Маленький мальчик один вышел из дома и убежал в поле, где на него напали собаки. Родители нашли сына в 200 метрах от дома. Все тело ребенка было в укусах.

Мальчика отвезли в больницу в Гатчине. Он госпитализирован с сочетанными травмами. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В полиции сообщили, что семья благополучная, на учетах не состоит. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ребенок на велосипеде попал под машину на тротуаре в Петербурге.

12-летний мальчик госпитализирован в детскую больницу с различными травмами. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.