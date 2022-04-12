Ребенок на велосипеде попал под машину на тротуаре в Петербурге

На севере Петербурга полиция выясняет все обстоятельства ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 19:20 у дома 11 по проспекту Художников. Автомобиль «Мазда» сбил ребенка на велосипеде, когда выезжал из двора и пересекал тротуар.

12-летний мальчик госпитализирован в детскую больницу с различными травмами. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

За рулем иномарки находился 62-летний мужчина. В последние годы он ни разу не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что более 250 пьяных водителей попались полиции за выходные в Петербурге и Ленобласти. При этом 18 из них уже попадались за пьяную езду. В отношении них возбуждены уголовные дела.