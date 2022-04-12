Более 250 пьяных водителей попались полиции за выходные в Петербурге и Ленобласти

По итогам рейдов возбуждено 18 уголовных дел. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

По итогам рейдов возбуждено 18 уголовных дел. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД задержали на дорогах Петербурга и Ленобласти более 250 нетрезвых водителей.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, в выходные в городе и области проводились рейды «Нетрезвый водитель». За два дня дорожная полиция выявила 264 автомобилистов, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

При этом 18 из них уже попадались за пьяную езду. В отношении них возбуждены уголовные дела.

Водителям напомнили, что за управление машиной в состоянии опьянения грозит административный штраф в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение влечет за собой уголовную ответственность.

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