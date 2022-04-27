«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Казахстан, Азербайджан и Армению на полгода

"Уральские авиалинии" не будут летать в страны ближнего зарубежья до 29 октября. Фото: pixabay

"Уральские авиалинии" не будут летать в страны ближнего зарубежья до 29 октября. Фото: pixabay

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в города Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Армении до конца октября.

Как сообщается на сайте перевозчика, все рейсы в Казахстан отменены в период с 11 марта по 29 октября, в Азербайджан — с 8 марта по 29 октября, в Армению — с 3 марта по 29 октября, в Узбекистан — до 29 октября.

С чем связана отмена рейсов, в «Уральских авиалиниях» не объяснили.

Ранее авиакомпания временно приостановила полеты в аэропорты Симферополя, Краснодара Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону и Воронежа до 1 мая 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что приложения «Аэрофлот» и Utair удалили из App Store. В авиакомпании отметили, что пользователи iOS, у которых нет мобильного приложения, по-прежнему могут воспользоваться веб-приложением, доступным в виде закладки на экране быстрого доступа к сайту «Аэрофлота».