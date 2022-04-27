В комитете по здравоохранению Петербурга сменились главные внештатные специалисты

В комитете по здравоохранению Петербурга сменились главные внештатные специалисты
В комитете по здравоохранению Петербурга назначили новых главных внештатных специалистов. Фото: pixabay

Комитет по здравоохранению Петербурга назначил новых главных внештатных специалистов.

Как сообщили в ведомстве, главным внештатным специалистом-педиатром стала директор Института перинатологии и педиатрии ФГБУ НМИЦ им. Алмазова, доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии медицинского факультета СПбГБУ Татьяна Первунина.

Главным внештатным детским специалистом-психиатром стал завкафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО СПб ГПМУ, доктор медицинских наук Северин Гречаный.

Главным внештатным детским специалистом по паллиативной медицинской помощи стал заместитель главврача детской городской больницы №22 Александр Ли.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главой Комитета по энергетике Петербурга назначен Станислав Протасов.

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В комитете по здравоохранению Петербурга сменились главные внештатные специалисты
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